В историческом парке «Россия - Моя история» пройдёт вечер, посвящённый фильмам ужасов
31 октября в историческом парке «Россия - Моя история» пройдёт вечер, посвящённый фильмам ужасов. Здесь расскажут о возникновении этого жанра, о самых известных хоррор-персонажах и об истории их развития, показав на экране самые характерные отрывки из классических фильмов ужасов.
Поговорить увлекательно о страшном можно будет с режиссёром Костасом Марсаном. Наглядно проиллюстрирует рассказ просмотр культового якутского фильма «Сэттээх сир» (1996, режиссер Эллей Иванов).
Режиссер поведает во время своего мастер-класса под названием "Как правильно смотреть фильмы ужасов" об архетипе страшного в мировой культуре, истории возникновения основных европейских мистических персонажей и мистического кино, а также проведет обзор странных фильмов ужасов, повлиявших на развитие жанра.
Записаться можно по тел.: 40-35-97.
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