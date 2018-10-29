29 Окт. 06:56 2018-10-29T06:56:02+03:00

Поговорить увлекательно о страшном можно будет с режиссёром Костасом Марсаном

Изменить размер текста: A A

31 октября в историческом парке «Россия - Моя история» пройдёт вечер, посвящённый фильмам ужасов. Здесь расскажут о возникновении этого жанра, о самых известных хоррор-персонажах и об истории их развития, показав на экране самые характерные отрывки из классических фильмов ужасов.

Поговорить увлекательно о страшном можно будет с режиссёром Костасом Марсаном. Наглядно проиллюстрирует рассказ просмотр культового якутского фильма «Сэттээх сир» (1996, режиссер Эллей Иванов).

Режиссер поведает во время своего мастер-класса под названием "Как правильно смотреть фильмы ужасов" об архетипе страшного в мировой культуре, истории возникновения основных европейских мистических персонажей и мистического кино, а также проведет обзор странных фильмов ужасов, повлиявших на развитие жанра.

Записаться можно по тел.: 40-35-97.

16+