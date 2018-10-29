2018-10-29T06:56:02+03:00
Звезды

В историческом парке «Россия - Моя история» пройдёт вечер, посвящённый фильмам ужасов

Поговорить увлекательно о страшном можно будет с режиссёром Костасом Марсаном
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

31 октября в историческом парке «Россия - Моя история» пройдёт вечер, посвящённый фильмам ужасов. Здесь расскажут о возникновении этого жанра, о самых известных хоррор-персонажах и об истории их развития, показав на экране самые характерные отрывки из классических фильмов ужасов.

Поговорить увлекательно о страшном можно будет с режиссёром Костасом Марсаном. Наглядно проиллюстрирует рассказ просмотр культового якутского фильма «Сэттээх сир» (1996, режиссер Эллей Иванов).

Режиссер поведает во время своего мастер-класса под названием "Как правильно смотреть фильмы ужасов" об архетипе страшного в мировой культуре, истории возникновения основных европейских мистических персонажей и мистического кино, а также проведет обзор странных фильмов ужасов, повлиявших на развитие жанра.

Записаться можно по тел.: 40-35-97.

16+

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития