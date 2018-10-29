В середине недели будет остановлено движение паромов через Лену

29 Окт. 05:43 2018-10-29T05:49:24+03:00

Но все будет зависеть от погодных условий

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В настоящее время на реке Лена в районе города Якутска образовались шуга и ледовые явления.

Как сообщили в минтрансе Якутии, в зависимости от погодных условий через два-три дня движение паромов будет остановлено. Сейчас на реке стабильно работают 8 паромных судов.

Также более 20-и воздушных подушек выполняют перевозки пассажиров по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск в светлое время суток. Стоимость проезда - тысяча рублей в оду сторону.