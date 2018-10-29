«Кобяйский экспресс» прибывает в село Ергелех Намского улуса

29 Окт. 05:29 2018-10-29T05:29:37+03:00

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.В эти дни высокоскоростной интернет дошел до села Ергелех Намского улуса, расположенного в 65 км от улусного центра села Намцы, началось тестирование сигнала. Здесь проживают 273 человека. С приходом высокоскоростного интернета качество жизни села заметно улучшится.

ГУП «ТЦТР РС(Я)» готово перевести на оптику местные организации: объекты образования и органы местного самоуправления. Так же на оптику будет переведена местная базовая станция Wi-Fi для предоставления услуги беспроводного доступа в интернет, которая ранее была установлена ГУП «ТЦТР РС(Я)» в целях устранения цифрового неравенства. Кроме того, прибытие «Кобяйского экспресса» в село Ергелех создает условия для повышения качества связи сотовых операторов.

Следующим пунктом назначения «Кобяйского экспресса» является село Хонгор-Бие Намского улуса. 345 его жителей с нетерпением ждут скоростного интернета. Всего благодаря «Кобяйскому экспрессу» широкополосным интернетом будут обеспечены 4 995 якутян.