2018-10-29T04:19:36+03:00
Происшествия

В Нерюнгринском районе сотрудники УФСБ изъяли золото на 34,5 млн рублей

Вес изъятого ценного металла составил свыше 13 кг
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Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) изъято промышленное золото стоимостью более 34,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Нерюнгринском районе установлен уроженец Чечено-Ингушской АССР. Мужчина был задержан в лесном массиве вблизи поселка Беркакит. В имеющемся при себе рюкзаке обнаружены и изъяты свертки с золотом в виде слитков, а также порошка неоднородной массы.

Вес изъятого ценного металла составил свыше 13 кг. Согласно котировке Центрального банка Российской Федерации стоимость золота составляет более 34,5 млн рублей.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния.

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