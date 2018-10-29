В Якутске состоится парафестиваль «Футбол во имя Надежды»

29 Окт. 03:53 2018-10-29T03:53:33+03:00

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30 октября пройдет Парафестиваль «Футбол во имя Надежды». Для участников мероприятия будут проведены игры по следующим видам спорта: бочча, волейбол сидя, футбол, национальные виды спорта, пауэрлифтинг, голбол.

Главная идея проекта — развитие инклюзивной среды, популяризация паралимпийских видов спорта и привлечение людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья. На всех спортивных площадках примут участие известные параспортсмены Якутии.

Парафестиваль состоится 30 октября с 11 часов в городской классической гимназии (ул. Кулаковского, 6/2). Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Харысхал».

Почетными гостями «Футбола во имя Надежды» станут заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по волейболу сидя Алена Дмитриева, координатор спортивного отдела РООИ «Перспектива» (г. Москва) Дарья Федорович, заслуженный тренер РФ, генеральный директор Федерации по адаптивным видам спорта РС (Я) Петр Давыдов.