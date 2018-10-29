2018-10-29T03:53:33+03:00
Спорт

В Якутске состоится парафестиваль «Футбол во имя Надежды»

Главная идея проекта — развитие инклюзивной среды
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

30 октября пройдет Парафестиваль «Футбол во имя Надежды». Для участников мероприятия будут проведены игры по следующим видам спорта: бочча, волейбол сидя, футбол, национальные виды спорта, пауэрлифтинг, голбол.

Главная идея проекта — развитие инклюзивной среды, популяризация паралимпийских видов спорта и привлечение людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья. На всех спортивных площадках примут участие известные параспортсмены Якутии.

Парафестиваль состоится 30 октября с 11 часов в городской классической гимназии (ул. Кулаковского, 6/2). Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Харысхал».

Почетными гостями «Футбола во имя Надежды» станут заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по волейболу сидя Алена Дмитриева, координатор спортивного отдела РООИ «Перспектива» (г. Москва) Дарья Федорович, заслуженный тренер РФ, генеральный директор Федерации по адаптивным видам спорта РС (Я) Петр Давыдов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития