В восьми районах Якутии ожидается сильный снег

29 Окт. 03:45 2018-10-29T03:45:41+03:00

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МЧС по Якутии предупреждает якутян о неблагоприятных погодных условиях: в восьми районах республики ожидается снег, местами сильный.

По прогнозу Якутского управления Гидрометеослужбы, в ближайшие сутки 29 октября ожидается порывистый ветер в Анабарском, Булунском районах до 25-30 м/с, ночью в Жиганском, Кобяйском, днём в Верхоянском, Усть-Янском районах до 19-24 м/с, в Момском, Аллайховском районах до 15-20 м/с, метель, снег, местами сильный.

Главное управление МЧС России по Якутии рекомендует населению этих районов и водителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, спички, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок в темное время суток.