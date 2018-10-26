2018-10-26T11:03:57+03:00
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На сложных участках трассы "Лена" будет дежурить техника

Дорожники подготовили федеральную дорогу к зиме
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Федеральные дорожники завершили подготовку федеральной автодороги А-360 «Лена» к бесперебойной работе в условиях гололеда, обильных снегопадов и снежных заносов, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Для борьбы с наледью и снегопадом предстоящей зимой подрядные организации задействуют 108 единиц техник, а для устранения зимней скользкости заготовлено более 40 тыс. кубометров противогололедного материала.

На протяжении всей трассы в готовность приведены: 20 пескобаз и 16 теплых стоянок для размещения техники и обогрева людей в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, на сложных участках трассы в период неблагоприятных погодных условий осуществляется круглосуточное дежурство дорожной техники (км 36 – км 40, км 140 – км 150, км 242 – км 248, км 295 – км 300, км 389 – 392), а на самом опасном – км 494 – км 506 – организованно дежурство бульдозера.

В работе дорожникам существенно помогают данные о погоде, получаемые с пяти постов метеоконтроля.

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