2018-10-26T10:26:01+03:00
Звезды

Национальный театр танца Якутии выступит в Кремле

А в Якутске выступит государственный академический ансамбль “Берёзка”
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Национальный театр танца Якутии им. С.А. Зверева-Кыыл Уола выступит на главной сцене страны — в Государственном кремлевском дворце. Выступления запланированы в апреле следующего года в рамках обменных гастролей с государственным академическим ансамблем “Берёзка”.

Для гастролей в Москве театр уже запланировал богатую программу, которая включит концерт «Благословение Земли Олонхо» и два этнобалета «Дети Белого Солнца» и «Бохсуруйуу» («Изгнание злого духа»).

По словам менеджера-продюсера Национального театра танца Айтала Алексеева, спектакли будут адаптированы под московского зрителя. «Мы будем больше ориентироваться на массовость«, — отметил он.

В свою очередь ансамбль «Березка», известный по всему миру и признанный национальным достоянием России, впервые приедет с выступлениями в Якутию. В апреле их примут сразу несколько городов республики: Якутск, Мирный и Нерюнгри.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития