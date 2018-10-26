Национальный театр танца Якутии выступит в Кремле

26 Окт. 10:26 2018-10-26T10:26:01+03:00

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Национальный театр танца Якутии им. С.А. Зверева-Кыыл Уола выступит на главной сцене страны — в Государственном кремлевском дворце. Выступления запланированы в апреле следующего года в рамках обменных гастролей с государственным академическим ансамблем “Берёзка”.

Для гастролей в Москве театр уже запланировал богатую программу, которая включит концерт «Благословение Земли Олонхо» и два этнобалета «Дети Белого Солнца» и «Бохсуруйуу» («Изгнание злого духа»).

По словам менеджера-продюсера Национального театра танца Айтала Алексеева, спектакли будут адаптированы под московского зрителя. «Мы будем больше ориентироваться на массовость«, — отметил он.

В свою очередь ансамбль «Березка», известный по всему миру и признанный национальным достоянием России, впервые приедет с выступлениями в Якутию. В апреле их примут сразу несколько городов республики: Якутск, Мирный и Нерюнгри.