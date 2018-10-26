В Якутске появились фальшивые пятитысячные купюры

26 Окт. 09:27 2018-10-26T09:27:26+03:00

Фальшивку обнаружили в двух банках

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За прошедшие сутки в республике в полицию обратились двое представителей разных банков по поводу обнаружения при пересчете денежных средств фальшивых купюр номиналом в 5000 рублей.

На данный момент купюры с признаками подделки изъяты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Полиция в очередной раз рекомендует предпринимателей оснастить свои торговые и иные предприятия специальными устройствами, позволяющими кассирам сразу распознавать поддельные купюры.