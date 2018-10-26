В Якутске возобновляется движение автобусов по улице Чайковского

26 Окт. 07:23 2018-10-26T07:23:58+03:00

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Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 27 октября маршрутные автобусы №№ 2, 3, 5, 16, 41 возвращаются на прежнюю схему движения.

На 2018 год все запланированные дорожные работы на улице Чайковского завершены. «По плану произведена укладка нижнего слоя асфальто-бетонного покрытия дорожного полотна от пересечения ул. Петровского до ул. Каландаришвили, заасфальтированы водоотводные лотки от системы водоотведения Вилюйского тракта до ул. Бекетова протяженностью примерно 400 метров. Объект законсервирован на технологический перерыв до начала сезона дорожных работ, то есть до мая 2019 года», — сообщил Александр Егоров, заместитель директора МКУ «Главстрой» по дорожному строительству.