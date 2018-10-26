Прокуратура Якутии выявила многочисленные факты продажи просроченных продуктов

26 Окт. 07:17 2018-10-26T07:17:50+03:00

По результатам проведенных проверок выявлено в текущем году более 280 нарушений

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В Нерюнгри, в Якутске, а также в Абыйском, Хангаласском, Булунском, Кобяйском, Намском и других районах республики выявлены факты продажи просроченных продуктов питания, а также несоблюдением ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки и хранения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

В частности, в Абыйском районе установлены факты реализации мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов. В Якутске, Мирном, Нерюнгри, а также в ряде районов республики проверками установлены факты реализации продукции с истекшим сроком годности.

В целом, по результатам проведенных проверок выявлено в текущем году более 280 нарушений, в целях устранения которых принято свыше 160 актов прокурорского реагирования, в том числе по инициативе прокуроров вынесено 95 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.