2018-10-26T06:10:47+03:00
Умный город

В Якутске в этом году установили более 100 опор освещения и 120 светильников

На данный момент зафиксировано более 270 заявок на устройство более 2000 световых точек
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По данным Службы эксплуатации городского хозяйства, этом году в Якутске установлена 101 опора, смонтировано 120 светильников на 18 объектах. При этом протяженность протянутых наружных линий освещения для составила более 4480 м.

Работы выполнены в рамках подпрограммы «Светлая столица» муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Якутска на 2014-2032 года». В рамках подпрограммы в 2018 году были выделены бюджетные средства для строительства и реконструкции линий наружного освещения в сумме 10 млн рублей, сообщили в Департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.

При определении планов работы по наружному освещению учитываются обращения и заявки от граждан.

«Все поступившие заявки фиксируются в реестре заявок на устройство наружного освещения. На данный момент зафиксировано более 270 заявок на устройство более 2000 световых точек», – отметил заместитель начальника отдела смет и технадзора СЭГХ Николай Михалев.

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