Якутян предупредили об увеличении кражи скота

26 Окт. 05:38 2018-10-26T05:38:44+03:00

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В Якутии начался забой домашнего скота. В этот период запасаются на долгую зиму и другими продовольственными заготовками. Хозяйственные помещения наполняются запасами. К сожалению, в этот же период возрастает число их краж.

Нередко сельские жители недосчитываются поголовий в своих стадах и табунах. Для жителя сельской местности кража скота равносильно краху: злоумышленники в одночасье лишают его нередко единственного источника дохода и пропитания. Кража зимних продовольственных заготовок из кладовок, амбаров и других помещений также наносит существенный материальный ущерб.

Полиция рекомендует в эти дни проявлять бдительность. Оснащать помещения для хранения мяса и других продуктов питания надежными замками. Не оставляйте свое подворье без присмотра на длительный срок. Проверяйте свой домашний скот, предупреждает МВД РС (Я).