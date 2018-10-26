2018-10-26T05:22:52+03:00
Происшествия

Суд отправил на пересмотр отмену условно-досрочного освобождения Алексея Юрченко

По его вине в пьяном ДТП погибли два человека
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Решение апелляции об отмене условно-досрочного освобождении Алексея Юрченко не устояло при пересмотре дела в вышестоящей инстанции. Суд направил дело на пересмотр.

Напомним, осужденный к 3 годам 11 месяцам лишения свободы Юрченко, бывший директор Кангаласской средней школы, пытается освободиться по УДО. В результате устроенного им в 2016 году ДТП погибли два человека — 24-летний молодой человек и 22-летняя девушка. Юрченко сел в тот день за руль пьяным.

В марте текущего года Якутским городским судом он был освобожден от отбывания наказания условно-досрочно. Матери погибших обжаловали это решение в Верховный суд Якутии, УДО было отменено. Юрченко с решением не согласился и подал кассационную жалобу. По результатам ее рассмотрения дело вернули на пересмотр.

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