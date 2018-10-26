Состоятся публичные слушания по проекту бюджета Якутии
В Ил Тумэне 8 ноября состоятся публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Якутии на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. Соответствующее распоряжение 25 октября подписал спикер парламента Петр Гоголев.
Публичные слушания пройдут в форме расширенного заседания постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации, сообщили в пресс-службе парламента.
В ходе мероприятия планируется заслушать информацию министра экономики Якутии Майи Даниловой и министра финансов республики Валерия Жондорова.
В мероприятии примут участие руководители парламента республики, народные депутаты Якутии, члены правительства, руководители и ответственные работники министерств и ведомств, представители муниципальных районов и городских округов Якутии, средств массовой информации, общественность республики.