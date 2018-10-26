Из Якутска в Нижний Бестях начали курсировать суда на воздушной подушке

26 Окт. 03:42 2018-10-26T03:42:44+03:00

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С 26 октября начались перевозки пассажиров из Якутска до Нижнего Бестяха на воздушных подушках. Цена проезда для взрослых в одну сторону — 1000 рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

На данный момент на маршруте более 15 судов на воздушной подушке. Отправиться на тот берег из Якутска можно с территории городского пляжа 202 микрорайона, уточнили в пресс-службе ведомства.

Перевозки осуществляются с 7 утра до 18 вечера. С целью обеспечения безопасности перевозок они не проводятся в темное время суток. В ведомстве отметили, что дети до 5 лет провозятся бесплатно.

Также продолжается движение на паромных переправах.