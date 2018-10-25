2018-10-25T12:42:06+03:00
Экономика

На Днях Дальнего Востока в Москве Якутия представит туристические продукты

Запланирована обширная деловая программа
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Дни Дальнего Востока в Москве пройдут с 3 по 15 декабря. Запланирована обширная деловая программа. В повестку включены вопросы развития особых экономических режимов, направленных на улучшение бизнес-климата на территориях опережающего развития. Министерство предпринимательства, торговли и туризма предложило организовать широкое участие предпринимателей республики в мероприятиях Дней в рамках „Дальневосточной ярмарки“ на Тверской площади столицы. В центре Москвы будет представлена широкая линейка сувенирной продукции, включая косторезные и серебряные изделия. Ключевым событием Дней Дальнего Востока в Москве станет выставка в „Экспоцентре“ с 13 по 15 декабря.

Основной акцент участия в ней Республики Саха (Якутия) планируется представить в демо-зоне „Туризм и отдых“. Будут проведены яркие презентации туристских продуктов Якутии: событийные туры „Зима начинается с Якутии“, „Путешествие на Полюс холода“, фестиваль „Вкус Якутии“.

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