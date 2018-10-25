2018-10-25T12:18:21+03:00
Общество

Из Магана в Борогонцы начал летать пассажирский самолет

Полет занимает всего полчаса, а билет стоит полторы тысячи рублей
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Самолет АН-3 авиакомпании «Полярные авиалинии» совершил первый рейс из Магана до села Борогонцы Усть-Алданского улуса и обратно.

«Каждую весну и осень из-за закрытия переправы люди не могли добраться в Якутск или в наш улус. В нашем райцентре сохранился аэропорт, ранее им пользовались частные юридические лица для перевозки груза, но сегодня здесь приземлился первый пассажирский самолет», — рассказал глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов.

Он выразил надежду, что рейсы станут регулярными. В данное время самолет совершает перевозки по вторникам и пятницам по маршруту «Маган — Борогонцы -Маган». Но по мере активной продажи билетов и спроса со стороны населения есть возможность увеличить количество рейсов.

По словам специалистов, аэропорт полностью соответствует требованиям пассажирских перевозок: Даже имеется возможность провести ночные взлеты.

Пассажиры отметили, что стоимость авиабилетов вполне приемлема – 1500 рублей в одну сторону, дети до двух лет могут летать бесплатно.

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