Из Якутска в Таиланд будут летать прямые рейсы

25 Окт. 11:11 2018-10-25T11:11:21+03:00

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Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») со 2 ноября начнет выполнять рейсы из Якутска в Краби (Таиланд). Рейсы в Камрань (Вьетнам) авиакомпания также сохранит. Перелеты по обоим направлениям будут совершаться через Иркутск по пятницам.

Отметим, что авиакомпания также выполняет прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск. Из московского Шереметьево в Якутск можно прилететь по пятницам, улететь из Якутска – по субботам. Также в зимнем расписании Nordwind будет выполнять полеты по маршруту Якутск – Красноярск – Москва - по средам, по пятницам – рейс в Москву через Новосибирск. По всем перечисленным направлениям будет летать Boeing 737.

Авиакомпания Nordwind была образована в 2008 году и перевозит еженедельно 150 тыс. пассажиров в 59 городов 12 стран мира. По итогам 2017 года Nordwind была признана «Лучшей авиакомпанией» по версии премии Skyway Service Award. С аэропортом «Якутск» авиакомпания сотрудничает не первый год.