2018-10-25T10:43:57+03:00
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Автодорога «Амга» до Усть-Маи откроется 20 ноября

Ликвидировано 34 км грунта
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До 20 ноября планируется завершить строительство автодороги регионального значения «Амга» до поселка Усть-Мая. Об этом заявил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников 25 октября в ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню работника дорожного хозяйства.

В ноябре планируется завершить строительство автомобильной дороги регионального значения «Амга» до поселка Усть-Мая, ликвидировав грунтовый разрыв в 34 км. Тем самым будет обеспечено круглогодичное транспортное сообщение с Усть-Майским районом, имеющим огромный промышленный потенциал. Отметим, что в районе залегают месторождения золота, редкоземов, угля, а также лечебные грязи. Есть данные о наличии месторождений нефти и газа.

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