2018-10-25T08:18:40+03:00
Экономика

Якутия возглавит Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии

Республика будет председательствовать в Ассоциации до осени 2020 года
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28-31 октября в китайской провинции Хунань пройдёт генеральная ассамблея Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), в ходе которой председательство перейдёт к Якутии.

Якутия будет председательствовать в Ассоциации два года – до осени 2020 года. В рамках председательства Якутия должна обеспечить заседание рабочих групп и комиссий АРАССВА на уровне министерств и ведомств, а также провести генеральную Ассамблею организации в 2020 году на уровне глав регионов.

АРАССВА является организацией поддержки регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии: России, Японии, Китая, Южной Кореи, КНДР, Монголии. На сегодня членами ассоциации являются 77 региональных администраций, в том числе 16 от России.

Ранее из регионов России в организации председательствовали Хабаровский край (с 2000 по 2002 годы) и Иркутская область (с 2014 по 2016 годы), сообщает официальный сайт Министерства по внешним связям и делам народов Якутии.

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