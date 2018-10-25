Якутия возглавит Ассоциацию региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
28-31 октября в китайской провинции Хунань пройдёт генеральная ассамблея Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), в ходе которой председательство перейдёт к Якутии.
Якутия будет председательствовать в Ассоциации два года – до осени 2020 года. В рамках председательства Якутия должна обеспечить заседание рабочих групп и комиссий АРАССВА на уровне министерств и ведомств, а также провести генеральную Ассамблею организации в 2020 году на уровне глав регионов.
АРАССВА является организацией поддержки регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии: России, Японии, Китая, Южной Кореи, КНДР, Монголии. На сегодня членами ассоциации являются 77 региональных администраций, в том числе 16 от России.
Ранее из регионов России в организации председательствовали Хабаровский край (с 2000 по 2002 годы) и Иркутская область (с 2014 по 2016 годы), сообщает официальный сайт Министерства по внешним связям и делам народов Якутии.