Абыйские инспекторы охраны природы спасли раненого лебедя
На днях в Абыйском районе на берегу Индигирки местные жители нашли белого лебедя-кликуна с повреждённым крылом. Птица занесена в Красную книгу Якутии.
Врио руководителя Абыйской инспекции охраны природы Иван Сорокоумов и госинспектор охраны природы Дирекции биоресурсов и ООПТ Владислав Третьяков оперативно перевезли пострадавшую птицу в поселок Белая Гора. Лебедя временно приютили в офисе инспекции. Получены все необходимые консультации ветеринаров и специалистов-орнитологов.
В настоящее время спасённый лебедь ожидает перевозки в Якутск для прохождения дальнейшего восстановления и всех необходимых реабилитационных мероприятий в республиканском зоопарке "Орто-Дойду".