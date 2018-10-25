2018-10-25T06:19:53+03:00
Дом. Семья

Абыйские инспекторы охраны природы спасли раненого лебедя

Сейчас краснокнижную птицу готовят к транспортировке в зоопарк "Орто Дойду"
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На днях в Абыйском районе на берегу Индигирки местные жители нашли белого лебедя-кликуна с повреждённым крылом. Птица занесена в Красную книгу Якутии.

Врио руководителя Абыйской инспекции охраны природы Иван Сорокоумов и госинспектор охраны природы Дирекции биоресурсов и ООПТ Владислав Третьяков оперативно перевезли пострадавшую птицу в поселок Белая Гора. Лебедя временно приютили в офисе инспекции. Получены все необходимые консультации ветеринаров и специалистов-орнитологов.

В настоящее время спасённый лебедь ожидает перевозки в Якутск для прохождения дальнейшего восстановления и всех необходимых реабилитационных мероприятий в республиканском зоопарке "Орто-Дойду".

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