2018-10-25T05:50:19+03:00
Происшествия

В Якутске вор обокрал пенсионеров, прикинувшись электриком

Он стащил в обоих случаях именные золотые часы потерпевших
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В полицию Якутска обратился 78-летний мужчина с заявлением о краже золотых наручных часов, подаренных президентом республики. Через некоторое время аналогичное заявление о краже золотых именных часов поступило и от другого пенсионера.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска был задержан 40-летний безработный уроженец Момского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что в обоих случаях, предварительно отключив электричество через щиток приборов, он выжидал, когда жильцы выйдут из своих квартир, чтобы проверить все ли в порядке.

Перестраховываясь, он выбирал в качестве своих жертв именно пожилых людей. Представляясь электриком, проникал внутрь квартир под предлогом проверки электроприборов. Когда хозяева отвлекались, злоумышленник совершал кражи. После этого подозреваемый сдал часы в один из ломбардов города. В ходе проведенного обыска похищенное было изъято и возвращено законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент, подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

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