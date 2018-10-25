В Якутске вор обокрал пенсионеров, прикинувшись электриком
В полицию Якутска обратился 78-летний мужчина с заявлением о краже золотых наручных часов, подаренных президентом республики. Через некоторое время аналогичное заявление о краже золотых именных часов поступило и от другого пенсионера.
В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска был задержан 40-летний безработный уроженец Момского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что в обоих случаях, предварительно отключив электричество через щиток приборов, он выжидал, когда жильцы выйдут из своих квартир, чтобы проверить все ли в порядке.
Перестраховываясь, он выбирал в качестве своих жертв именно пожилых людей. Представляясь электриком, проникал внутрь квартир под предлогом проверки электроприборов. Когда хозяева отвлекались, злоумышленник совершал кражи. После этого подозреваемый сдал часы в один из ломбардов города. В ходе проведенного обыска похищенное было изъято и возвращено законным владельцам.
Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент, подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба МВД Якутии.