2018-10-25T05:18:07+03:00
Происшествия

В Якутске жители двух домов остались без тепла и воды

«КамАЗ» с манипулятором, перевозящий контейнер, задела стрелой компенсатор
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

24 октября в социальных сетях прошла информация, что на 2-й Пристанской улице грузовая машина «КамАЗ» с манипулятором, перевозящая контейнер, задела стрелой компенсатор. В результате инцидента отопления и воды лишились жители двух деревянных жилых домов.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Промышленного округа Евгений Козлов, восстановительные работы проводила дежурная бригада Якутской ТЭЦ. Авария произошла около 16.45 часов. В ЕДДС г. Якутска, Управу округа и управляющую компанию информация об аварии не поступала.

Работники ЯТЭЦ самостоятельно провели ремонтно-восстановительные работы. К 20.00 часам отопление в двух домах было полностью восстановлено. Также была возобновлена подача воды в один из домов. Водоснабжение второго дома будет восстановлено сегодня в течение дня.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития