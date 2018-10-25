В Якутске жители двух домов остались без тепла и воды

25 Окт. 05:17 2018-10-25T05:18:07+03:00

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24 октября в социальных сетях прошла информация, что на 2-й Пристанской улице грузовая машина «КамАЗ» с манипулятором, перевозящая контейнер, задела стрелой компенсатор. В результате инцидента отопления и воды лишились жители двух деревянных жилых домов.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Промышленного округа Евгений Козлов, восстановительные работы проводила дежурная бригада Якутской ТЭЦ. Авария произошла около 16.45 часов. В ЕДДС г. Якутска, Управу округа и управляющую компанию информация об аварии не поступала.

Работники ЯТЭЦ самостоятельно провели ремонтно-восстановительные работы. К 20.00 часам отопление в двух домах было полностью восстановлено. Также была возобновлена подача воды в один из домов. Водоснабжение второго дома будет восстановлено сегодня в течение дня.