В Якутске жители двух домов остались без тепла и воды
24 октября в социальных сетях прошла информация, что на 2-й Пристанской улице грузовая машина «КамАЗ» с манипулятором, перевозящая контейнер, задела стрелой компенсатор. В результате инцидента отопления и воды лишились жители двух деревянных жилых домов.
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Промышленного округа Евгений Козлов, восстановительные работы проводила дежурная бригада Якутской ТЭЦ. Авария произошла около 16.45 часов. В ЕДДС г. Якутска, Управу округа и управляющую компанию информация об аварии не поступала.
Работники ЯТЭЦ самостоятельно провели ремонтно-восстановительные работы. К 20.00 часам отопление в двух домах было полностью восстановлено. Также была возобновлена подача воды в один из домов. Водоснабжение второго дома будет восстановлено сегодня в течение дня.