С 1 ноября пенсионеры могут летать по Якутии со скидкой
Билет для них будет стоить дешевле на 20%
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С 1 ноября пенсионерам будет предоставлена скидка в размере до 20% от действующих тарифов на покупку авиабилетов на регулярные рейсы зимнего расписания, сообщили ЯСИА в пресс-службе "Полярных авиалиний".
К примеру, если билет по маршруту Якутск - Сангары обходился в сумму 14 000 рублей, то с ноября для пенсионеров стоимость будет составлять 11 200 рублей. Размер скидки будет варьироваться от тарифа дня.
Напомним, что «полярники» выполняют регулярные пассажирские рейсы по 23 межулусным направлениям и более 130 по внутриулусным направлениям. Это более 100 населенных пунктов республики, включая отдаленные арктические улусы.