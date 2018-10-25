25 Окт. 03:43 2018-10-25T03:43:13+03:00

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26 октября администрация села Сыдыбыл Вилюйского района планируют торжественное открытие памятника доисторическому бизону, который на днях был установлен у въезда в населенный пункт.

Бизон из цемента создал народный мастер Вилюйского улуса Николай Степанов. Отметим, что в мае этого года по итогам голосования на сайте ЯСИА Николай стал победителем в номинации «Народный мастер» всенародной премии «Гордость Якутии».

Николай Степанов признался, что работа была сложной и длилась два месяца, но он справился с задачей. Теперь бизон украшает въезд в административный центр Чочунского наслега — село Сыдыбыл.Памятник доисторическому бизону украсил въезд в село Сыдыбыл

«Идея создания памятника бизону принадлежит главе Сыдыбыла. В 1886 году в этой деревне староста I Чочуйского наслега Семён Егоров нашел череп ископаемого бизона на берегу реки Вилюй. Он стал первым экспонатом Якутского краеведческого музея им. Емельяна Ярославского», — рассказал народный мастер.