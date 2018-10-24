2018-10-24T11:18:24+03:00
Звезды

Якутские балалаечники выступят в Санкт-Петербурге

До этого музыканты покорили зрителей Благовещенска
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Коллектив балалаечников «БалАнс» государственного концертного оркестра филармонии Якутии с триумфом выступил в Благовещенске. Теперь музыканты готовят к новым гастролям.

В Амурскую областную филармонию коллектив «БалАнс» приезжает часто. В этот раз они решили продемонстрировать все возможности балалайки и включили в концерт как народные музыкальные композиции, Олонхо, классику, так и эстрадные и рок-хиты. Амурчане якутских музыкантов встретили бурными овациями.

Во время гастролей музыканты выступили в Тынде в школе искусств. Также в планах концерты в Хабаровске к юбилею Амурского института культуры. А уже 10 ноября коллектив сыграет для искушенной питерской публики в зале Прокофьева Мариинского театра Санкт-Петербурга.

Руководит ансамблем Дмитрий Швецов. В составе: Сергей Чеглаков, Ирина Ситникова, Роман Корытов, Роман Свидерский и Анатолий Ситников.

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