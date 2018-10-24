2018-10-24T10:30:35+03:00
Спорт

Мирнинский «Алмаз» возглавил турнирную таблицу чемпионат страны по мини-футболу

Футболисты сыграли пять матчей
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По итогам пяти матчей футболисты из Мирного набрали 13 очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны по мини-футболу. Два матча «Алмаз-АЛРОСА» провел с командой «Волга-Саратов».

Один из матчей с «Волга-Саратов» должен был пройти в Мирном, но по взаимной договоренности обе игры состоялись в Саратове. Когда наши спортсмены к 25-й минуте вели со счетом 4:1, подумалось, что будет одержана одна победа. Однако саратовцы не сдавались и сравняли результат.

На следующий день в матче с теми же саратовцами мирнинцы вышли с настроем только на победу. Точные удары Никиты Илько, Дениса Целюха, Евгения Фомина, Геннадия Сергеева, Вадима Цай и Константина Левина позволили заработать очередные три очка.

Набрав в пяти матчах тринадцать очков, футболисты из Мирного возглавляют турнирную таблицу. У ближайшего преследователя, грозненского «Беркута», девять баллов. Правда, они провели на две встречи меньше.

27 октября «Алмаз» сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата – дублем команды «Газпром-Югра».

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