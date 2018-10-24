Пенфонд Якутии предупредил о сомнительных организациях, зарабатывающих на консультациях по пенсии

24 Окт. 09:50 2018-10-24T09:50:01+03:00

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В регионах России участились случаи активной деятельности различных организаций, таких как ООО «Центр содействия развитию финансовой грамотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Институт финансового развития и социальных проектов», «Институт единых социальных программ» и других, которые проводят встречи по вопросам пенсионного и социального законодательства.

Их представители приглашают на личную консультацию, собирают коллективы, при этом предоставляя гражданам неполную информацию.

Отделение Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) обращает ваше внимание на то, что подобные организации являются коммерческими. Они осуществляют свою деятельность, в том числе по продаже финансовых продуктов, привлекая клиентов в негосударственные пенсионные фонды.

Пенсионный фонд России не имеет отношения к деятельности вышеуказанных организаций и не отвечает за достоверность предоставляемых ими сведений.