Борец из Якутии завоевал "золото" всероссийского турнира

24 Окт. 08:56 2018-10-24T08:56:48+03:00

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20-летний студент Училища олимпийского резерва имени Р.М.Дмитриева, воспитанник ДЮСШ№3 г.Якутска имени В.П.Керемясова Петр Константинов (57 кг) стал победителем Всероссийского турнира имени двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира Сослана Андиева во Владикавказе.

На владикавказские ковры вышли представители Алании, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Якутии и других субъектов РФ.

Республику Саха (Якутия) представили три воспитанника Училища олимпийского резерва имени Р.М.Дмитриева — Петр Константинов (57 кг), Егор Потапов (57 кг) и Максим Толмачев (97 кг). Потапов и Толмачев выбыли на ранней стадии соревнований.

А вот Петр Константинов не познал поражений. В схватке за первое место якутский борец одержал победу над призером юношеского первенства РФ-2016, призером взрослого чемпионата ЮФО-2018 Рахимом Гурдалиевым из Кабардино-Балкарии (6:0).

В данное время Петр тренируется под руководством Прокопия Иванова и Никиты Никифорова.