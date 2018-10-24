В Якутске стартовала благотворительная акция "Корзинка добра"

24 Окт. 08:30 2018-10-24T08:31:10+03:00

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Общественная организация «Город добра» при поддержке Управления молодежи и семейной политики администрации города Якутска проводит благотворительную акцию «Корзинка добра» и призывает неравнодушных граждан принять в ней активное участие.

Акция «Корзинка добра» в городе Якутске проходит уже второй год, на этот раз в рамках направления «Добровольцы столицы» Года новаторства.

В прошлом году участниками акции оказана помощь продуктами первой необходимости 113 семьям, относящимся к социально незащищенным категориям населения. На данный момент оказана помощь уже 120 семьям.

До конца года осталось всего два месяца, а семей, нуждающихся в помощи еще огромное количество. Все, кто хочет им помочь, могут обращаться в общественную организацию «Город добра». Телефоны: 8 914 111 0519, 40-88-46. Активисты помогут вам найти семью, составить список продуктов и передать «Корзинку добра».