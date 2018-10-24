В Якутске две пенсионерки оказались под колосами автомобиля
Женщины получили травмы и сотрясения
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За прошедшие сутки в Якутске совершено два наезда на пешеходов. Пострадали две пенсионерки.
Первый наезд был совершен на ул. Курашова. 51-летний водитель при выезде на дорогу с прилегающей территории дома совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пострадавшая получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.
Следующий наезд произошел вечером около 18 часов по Окружной дороге. Под колесами оказалась 52-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга.