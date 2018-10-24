Якутский оперный исполнитель дебютировал на сцене Мариинки
На сцене легендарного Мариинского театра дебютировал исполнитель из Якутии Григорий Чернецов. Певец является солистом Академии молодых оперных певцов Мариинки.
Дебют Григория Чернецова состоялся на днях в опере Руджеро Леонкавалло «Паяцы», где он исполнил партию Сильвио. А уже 1 ноября услышать превосходный баритон лауреата различных международных конкурсов можно будет и в Якутске в рамках закрытия VIII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».
Для зрителей Якутска Чернецов и Анастасия Кожухарова (сопрано) исполнят дуэтом партию Сильвио и Недды в концертном зале «Сергеляхские огни» СВФУ им. М.К. Аммосова в 18.30.