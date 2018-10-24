Якутский оперный исполнитель дебютировал на сцене Мариинки

24 Окт. 05:48 2018-10-24T05:49:10+03:00

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На сцене легендарного Мариинского театра дебютировал исполнитель из Якутии Григорий Чернецов. Певец является солистом Академии молодых оперных певцов Мариинки.

Дебют Григория Чернецова состоялся на днях в опере Руджеро Леонкавалло «Паяцы», где он исполнил партию Сильвио. А уже 1 ноября услышать превосходный баритон лауреата различных международных конкурсов можно будет и в Якутске в рамках закрытия VIII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».

Для зрителей Якутска Чернецов и Анастасия Кожухарова (сопрано) исполнят дуэтом партию Сильвио и Недды в концертном зале «Сергеляхские огни» СВФУ им. М.К. Аммосова в 18.30.