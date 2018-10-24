2018-10-24T05:04:02+03:00
Общество

В Якутии посчитали численность северных оленей

Все оленеводческие стада вышли на зимние пастбища
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В рамках ставшего традиционным ежемесячного селекторного совещания с главами муниципальных образований в ГоскомАрктики Якутии был заслушан отчёт о состоянии дел в традиционных отраслях Севера.

По состоянию на 11 октября текущего года численность оленей во всех категориях хозяйств составила 161 922 голов, в том числе сельхозпредприятиях 154 976 голов.

Всего в отрасли по данным статистики с начала года работает 106 оленеводческих хозяйств. В оленеводческих бригадах работают – 1490 человек, чем меньше, чем в прошлом году (2017 год – 1792 человек), в том числе оленеводов – 1175 человек и чумработников – 315.

На отчетный период все оленеводческие стада вышли на зимние пастбища. Основные задачи данного периода – организованное проведение мероприятий осенней корализации оленей и строгое соблюдение утвержденных маршрутов выпаса оленей.

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