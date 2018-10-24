В Якутии снимают фильм о сестре милосердия Кэт Марсден

24 Окт. 04:08 2018-10-24T04:08:14+03:00

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ООО «АрктикФильм» приступает к съемкам научно-документального фильма с художественно-игровыми элементами об истории английской медсестры Кэт Марсден.

Это первая и единственная сестра милосердия из Англии, которая в начале 1890 годов отважилась отправится в рискованный и трудный путь в неизвестную для неё Россию, на холодную и далекую окраину империи, в Якутскую область. За время своей экспедиции мисс Марсден выявила 80 больных и оказала посильную помощь каждому. Отважная англичанка основала там лепрозорий, который освятили Епископ Якутский и Вилюйский Милетий.

Отметим, что в 2019 году исполняется 160 лет со дня ее рождения. Руководитель проекта, продюсер фильма Тамара Обутова, сообщила, что к юбилейной дате по инициативе жителей села Сосновка планируется возобновление прежнего вида церкви в виде часовни в память о ней. Работа над восстановлением церкви войдет в фильм, который должен выйти в сентябре 2019 года. Он будет озвучен на трех языках — якутском, русском и английском.