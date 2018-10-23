2018-10-23T12:34:15+03:00
Происшествия

В Анабарский район на поиски пропавших вылетит группа спасателей

Начавшийся сезон рыбалки затрудняет поиски людей
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Поиски пропавших в Анабарском районе людей продолжаются. Как сообщают в ЕДДС района, сейчас начался сезон рыбалки, поэтому следов на снегу довольно много, что затрудняет поисковую операцию.

Как сообщили в Службе спасения Якутии, путь из села Саскылах до села Юрюнг-Хая занимает на буране примерно сутки.

Вчера были обнаружены следы снегохода "Буран", предположительно того, на котором передвигались пропавшие. Сегодня в селе Юрюнг-Хая сформирована новая поисковая группа, уже пятая по счету. По их сообщению, на расстоянии 90 км от Юрюнг-Хаи был обнаружен следы от снегохода и трех человек. Однако сейчас в Анабарском районе начался сезон рыбалки, поэтому следов довольно много, что затрудняет поиски.

Поиски осуществляют 12 человек на восьми снегоходах и одном вездеходе. Оперативная группа спасателей ГКУ "Служба спасения РС(Я)" в составе трех человек готова к вылететь в Анабарский район.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Якутска задолжали за капремонт более 200 млн рублей
В Якутске откроют фабрику по производству мороженого
В зоопарке Якутска "поселилась" краснокнижная птица
На ремонт улиц Якутска направят около 1,5 млрд рублей
На Якутию надвигаются 40-градусные морозы
В Якутске построят центр адаптивного спорта и крытый стрелковый тир
Якутский театр планирует организовать гастроли на родине Шекспира
Новые кадровые назначения в мэрии Якуска
Якутяне завоевали восемь медалей на Чемпионате мира по русским шашкам
В Якутии к грузовым перевозкам привлекли ледокол
На чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске нужны волонтеры
АЛРОСА оспорит в суде штраф за загрязнение реки Ирелях
В Якутии задержали мужчину с 2,5 кг золота в карманах
В Якутске пройдет чемпионат по лыжным гонкам «Вечерние огни Туймаады»
«Лидеры России»: Якутия в первой тройке по числу участников на Дальнем Востоке
Паромные перевозки между Якутском и Нижним Бестяхом завершены
Следователи проверяют информацию о жестоком избиении подростков в Якутии
Девятилетний Валерий Кузаков из Якутии победил во Всероссийском вокальном конкурсе «Юная звезда»
С начала года в Якутии добыли 13 млн тонн угля
Глава Якутска стала лидером медиарейтинга мэров Дальнего Востока
При поддержке движения «Моя Якутия в XXI веке» будут построены 82 социальных объекта
Процесс замены газового оборудования в многоквартирных домах Якутии будет ускорен
В Якутии появятся новые территории опережающего развития