В Анабарский район на поиски пропавших вылетит группа спасателей

23 Окт. 12:34 2018-10-23T12:34:15+03:00

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Поиски пропавших в Анабарском районе людей продолжаются. Как сообщают в ЕДДС района, сейчас начался сезон рыбалки, поэтому следов на снегу довольно много, что затрудняет поисковую операцию.

Как сообщили в Службе спасения Якутии, путь из села Саскылах до села Юрюнг-Хая занимает на буране примерно сутки.

Вчера были обнаружены следы снегохода "Буран", предположительно того, на котором передвигались пропавшие. Сегодня в селе Юрюнг-Хая сформирована новая поисковая группа, уже пятая по счету. По их сообщению, на расстоянии 90 км от Юрюнг-Хаи был обнаружен следы от снегохода и трех человек. Однако сейчас в Анабарском районе начался сезон рыбалки, поэтому следов довольно много, что затрудняет поиски.

Поиски осуществляют 12 человек на восьми снегоходах и одном вездеходе. Оперативная группа спасателей ГКУ "Служба спасения РС(Я)" в составе трех человек готова к вылететь в Анабарский район.