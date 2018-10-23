Водителей предупредили об ухудшении погоды на трассе «Колыма»
В Томпонском и Чурапчинском районах ожидается сильный снегопад
-
Изменить размер текста:
По информации ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 24 октября в Томпонском и Чурапчинском районах ожидается снег, местами сильный.
Водителей призывают соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий и состояния сцепления с проезжей частью.
При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 8 924 593 80 28.