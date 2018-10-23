В Якутске водители автобусов соревновались в фигурном вождении

23 Окт. 11:39 2018-10-23T11:39:20+03:00

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В преддверии Дня работников автомобильного транспорта в Якутске по традиции прошли соревнования по фигурному вождению среди водителей маршрутных автобусов. 20 октября на конечной остановке «Медцентр» профессиональное мастерство показали 16 опытных водителей.

«Соревнование среди водителей городских маршрутных автобусов проводится ежегодно, уже в 16-й раз. Первым этапом водители выполняют задание на знание правил дорожного движения. Затем уже приступают к сдаче навыков фигурного вождения — заезд в ворота, «змейка», «восьмерка», заезд в гаражный бокс, боковой карман. Победители и призеры определялись по номинациям на лучшее знание ПДД и лучшее вождение», — рассказал начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности Окружной администрации Николай Ксенофонтов.

По итогам соревнований первое место по Правилам дорожного движения занял Андрей Дудик, водитель автобуса № 2, победителем по вождению стал Данияр Мамаев, водитель маршрутки № 17.