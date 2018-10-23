В СВФУ усилены меры безопасности после трагедии в Керчи

23 Окт. 10:31 2018-10-23T10:31:25+03:00

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Меры безопасности усилены в учебных корпусах и общежитиях Северо-Восточного федерального университета в связи с трагическими событиями в Керчи.

Охрана объектов университета переведена на круглосуточный режим, рассказал начальник Управления по безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций вуза Дмитрий Солопов.

«Управлением по безопасности принято решение привлечь в дополнение к ведомственным дежурным СВФУ охрану специализированного охранного предприятия для обеспечения безопасности в учебных корпусах и общежитиях СВФУ. Если ранее специализированные охранные предприятия привлекались для обеспечения безопасности в дневное время в учебные объекты, а в ночное время в общежития, то с октября 2018 года режим изменен на круглосуточный», – сообщил Дмитрий Солопов.