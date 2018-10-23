2018-10-23T08:56:34+03:00
Экономика

В Якутске может быть введен единый тариф для пригородных маршрутов

Тариф за проезд может быть снижен
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В мэрии Якутска создана рабочая группа для проведения мероприятий по определению единого тарифа на пригородных маршрутах для обеспечения транспортной деятельности пригородных автобусных маршрутов.

В состав рабочей группы, которую возглавил заместитель главы города Михаил Воробьев, входят представители предприятий и организаций автоперевозчиков, руководители структурных подразделений окружной администрации, депутаты Якутской городской Думы, общественных объединений.

«Через неделю будут готовы первые расчеты и финансово-экономическое обоснование», - сказал заместитель мэра Михаил Воробьев.

1 октября распоряжением главы Якутска Сарданы Авксентьевой был снижен тариф на перевозки на городских маршрутах за наличный расчет с 30 до 28 рублей на муниципальных и частных автобусах. Сегодня аналогичная работа ведется по пригородным маршрутам.

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