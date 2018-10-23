В Якутске может быть введен единый тариф для пригородных маршрутов
В мэрии Якутска создана рабочая группа для проведения мероприятий по определению единого тарифа на пригородных маршрутах для обеспечения транспортной деятельности пригородных автобусных маршрутов.
В состав рабочей группы, которую возглавил заместитель главы города Михаил Воробьев, входят представители предприятий и организаций автоперевозчиков, руководители структурных подразделений окружной администрации, депутаты Якутской городской Думы, общественных объединений.
«Через неделю будут готовы первые расчеты и финансово-экономическое обоснование», - сказал заместитель мэра Михаил Воробьев.
1 октября распоряжением главы Якутска Сарданы Авксентьевой был снижен тариф на перевозки на городских маршрутах за наличный расчет с 30 до 28 рублей на муниципальных и частных автобусах. Сегодня аналогичная работа ведется по пригородным маршрутам.