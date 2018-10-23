На ремонт дорог Якутска в 2019 году выделят 1,5 млрд рублей

23 Окт. 07:29 2018-10-23T07:29:12+03:00

Это в два раза больше, чем было выделено в этом году

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На ремонт и строительство дорог Якутска планируется заложить около 1,5 млрд рублей , что почти в два раза превышает объемы этого года.

Финансирование будет осуществляться из бюджетов трех уровней – муниципального, республиканского и федерального. Об этом объявила глава города Якутск Сардана Авксентьева на общегородской планерке в понедельник.

Также завершается формирование плана по строительству объектов социальной инфраструктуры по программе государственно-частного партнерства, второй этап (ГЧП-2). На наступившей неделе пройдут тематические совещания у главы республики Айсена Николаева посвященные данным вопросам. Также в правительстве обсудят ход реализации указа главы республики «О социально-экономическом развитии г. Якутска», принятый в 2017 году.