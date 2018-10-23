23 муниципалитета Якутии подали заявки на получение субсидий

23 Окт. 06:41 2018-10-23T06:41:35+03:00

В перечень вошли как вновь начинаемые, так и переходящие объекты

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Минстрой Якутии завершил прием заявок на участие в отборе получателей в 2019 году субсидии из государственного бюджета республики на строительство (реконструкции) социальных объектов в рамках реализации программы общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке».

Всего поступило 115 заявок от 23 муниципальных образований. В перечень вошли как вновь начинаемые, так и переходящие объекты.

Больше всего поступило заявок на строительство жилья для молодых специалистов, также сельчане хотят, чтобы у них построили объекты культуры, многофункциональные центры, детские сады, школы и спортивные объекты. Итоги отбора станут известны после заседания межведомственной комиссией и будут утверждены постановлением правительства Якутии до 1 февраля 2019 года.

Напомним, что основной задачей общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» является строительство социальных объектов в сельской местности с участием самих жителей при финансовой поддержке из бюджета республики.