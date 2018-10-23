2018-10-23T06:37:25+03:00
Происшествия

В Анабарском улусе, где пропали люди, поисковая группа вышла на след «Бурана»

Предположительно на этом снегоходе передвигались пропавшие
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РС (Я), продолжаются поиски трех человек, пропавших без вести в Анабарском районе.

Вчера в местности «Ариан» обнаружены следы снегохода «Буран», предположительно того, на котором передвигались пропавшие. Поисковая группа пошла по следу.

В настоящее время поиски ведутся силами четырех групп в составе десяти человек и семи единиц техники.

Отметим, что для проведения поисковых работ по маршруту Юрюнг-Хая — Саскылах применялся вертолет Ми-8 АО «Алмазы Анабара». Поиски положительных результатов не дали.

Напомним, одной из пропавших является 19-летняя Кэрэчээнэ Туприна, одна из сестер-близнецов, которые стали известны после появления в социальных сетях ролика с их исполнением песни «Туман». Двое других — отец Кэрэчээни Олег Туприн и друг семьи Федор Спиридонов.

Напомним, люди пропали 18 октября после того, как выехали из села Саскылах в сторону Юрюнг-Хаи на снегоходе.

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