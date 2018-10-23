2018-10-23T05:30:25+03:00
Общество

В Якутск из северных районов доставили тысячу тонн рыбы

Свежую рыбу можно будет купить в выходные на ярмарке
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В прошлые выходные в Якутске встретили теплоходы-рефрижераторы «Магдебург» и «Мальчиков», которые доставили из северных и арктических районов рыбу.

По итогам второго завоза объем вывоза рыбы из 7 районов Якутии — Среднеколымского, Нижнеколымского, Абыйского, Аллаиховского, Жиганского, Усть-Янского и Булунского улусов — составил 400 тонн.

В этом году за всю навигацию из арктических и северных районов вывезли около 1000 тонн рыбы. Нынче рыбы добыто больше на 200 тонн, чем в прошлом году.

На рефрижераторах в столицу республики доставлены в основном чир, омуль, муксун, нельма. В данное время идет отгрузка, а уже потом распределяется по перерабатывающим предприятиям, которым занимается Государственный комитет по делам Арктики. Переработанную продукцию смогут покупать в продовольственных магазинах в течение года. Напомним, в эти выходные, 27 и 28 октября, на Комсомольской площади Якутска пройдет специализированная выставка-ярмарка «Рыба Якутии — 2018».

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