В Якутске превышен эпидпорог по ОРВИ

23 Окт. 04:38 2018-10-23T04:38:11+03:00

Из числа заболевших более 87% приходится на детей до 14 лет

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По информации Роспотребнадзора, по Якутии показатель заболеваемости ОРВИ по региону незначительно превышает эпидемические пороги.

По данным еженедельного мониторинга с 15 по 21 октября в целом по республике и Якутску показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями незначительно превышает эпидемические пороги на 8,1% и 15,4% соответственно.

Из числа заболевших ОРВИ более 87% приходится на детей до 14 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения.

Заболеваемость ОРВИ связана с циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса).

Отметим, что в Якутии завершается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 18 октября профилактическими прививками против гриппа охвачено более 45% жителей республики.