В Якустке стартовал региональный этап Национального чемпионата Амбилимпикс-2018

23 Окт. 03:32 2018-10-23T03:32:52+03:00

В этом году 87 конкурсантов соревнуются по 15 компетенциям

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III региональный отборочный этап финала IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-2018 стартовал 22 октября в Якутии.

К международному движению «Абилимпикс» Якутия присоединилась в 2016 году, количество компетенций и конкурсантов с каждым годом растет.

В этом году 87 конкурсантов соревнуются по 15 компетенциям: «Кондитерское дело», «Экономика и бухгалтерский учет», «Предпринимательство», «Медицинский и социальных уход», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Веб-дизайн», «Сетевое и системное администрирование», «Ювелирное дело», «Массажист», «Портной», «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Мультимедийная журналистика», «Фотограф репортер», «Вязание крючком». В чемпионате участвуют как студенты колледжей и техникумов, так и школьники.

Торжественное открытие чемпионата состоялось в 10 профессиональных образовательных учреждениях республики, на базе которых будут проходить соревнования по отдельным компетенциям.