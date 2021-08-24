Новые люди Якутии приняли участие в необычном съезде партии

Фото: партия «Новые люди».

В огромном зале съезда не оказалось ни сцены, ни президиума. Новые люди сократили дистанцию в общении до минимума. Программу действий представил лидер партии Алексей Нечаев.

- Мы вступаем в завершающую стадию нашей избирательной кампании. Сегодня на внеочередном съезде мы приняли программу партии «Новые люди». Она небольшая, всего 30 страниц. Она проста и понятна. Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы - туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, - подчеркнул лидер Новых людей.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Кроме этих пунктов в программе Новых людей особое место уделено образованию и здравоохранению. Так, например, партия предлагает бороться за свободу и разнообразие в системе образования, которая будет готовить самостоятельных и инициативных людей, а не послушных винтиков системы. Отдельно было заявлено, что здравоохранение станет системой охраны здоровья, а не зоной лоббизма лояльных фармкомпаний. Особого упоминания заслуживает позиция партии по военным вопросам. Новые люди считают, что армия должна быть только профессиональной и высоко технологичной.

При подготовке программы партия «Новые люди» опиралась на мнение людей в регионах, и в первую очередь в Якутии. Об этом на съезде говорила лидер в списке кандидатов Новых людей, советник председателя партии по региональным вопросам Сардана Авксентьева. Она отметила, что властям регионов придется считаться с мнением тех, кто хочет перемен в стране.

- Больше денег должно оставаться в регионах непосредственно: до 75% всех собираемых налогов и сборов должно оставаться на территории, мы говорим о том, что необходимо поддерживать местное самоуправление, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

Специальными гостями съезда стали телеведущая Юлия Барановская, журналист Елена Летучая и актёр Сергей Жигунов. Он, в ранге советника по культуре, отвечает за соответствующий раздел программы.

- Сегодня очень остро встает вопрос о цензуре в отношении деятелей искусства. Ограничения появляются каждый день. Партия «Новые люди» - за свободу и развитие. Это важная тема. Ещё один момент - поддержка самодеятельных ансамблей и театров на региональном уровне. Потому что без талантов из провинций нашу культурную сферу неоткуда будет подпитывать, - рассказал Сергей Жигунов.

Сергей Жигунов. Фото: партия «Новые люди».

Съезд и принятие программы стали для Новых людей финальным аккордом перед выборами в Госдуму. Они пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В них примут участие партии «Единая Россия», КПРФ, СРЗП, Новые люди и еще несколько политических объединений.