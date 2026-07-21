Студенты ЧГИФКиС приняли участие в торжественном выпускном балу от Минспорта РФ

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Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил отличников учебы Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта с выпускным.

Студенты ЧГИФКиС, окончившие обучение с красными дипломами, приняли участие в торжественном выпускном вечере, организованном Министерством спорта для сотни лучших выпускников 2026 года из 14 спортивных вузов страны.

Каждому выпускнику диплом об успешном окончании учебы из рук в руки передал лично Михаил Дегтярев. А студентов Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта со сцены также поздравил ректор Иннокентий Готовцев и четырехкратный Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, пятикратный чемпион мира Алексей Немов.

Среди выпускников ЧГИФКиС, принявших участие в торжественном выпускном балу от Минспорта, оказалось четверо: Ньургун Келин, Валерия Кобелькова, Вероника Егорова, Анжелина Максимова.

Помимо Алексея Немова, в поздравлении и награждении выпускников участвовали другие легенды мирового спорта — двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, четырехкратный Олимпийский чемпион в плавании Владимир Сальников, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, трехкратный Олимпийский чемпион в лыжах Александр Большунов, Олимпийские чемпион в гребле на каноэ Максим Опалев и трехкратная Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.