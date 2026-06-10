«Кёрчэх» и пирожки «Сандалы» на борту: «Аэрофлот» угостит бизнес-класс якутскими десертами

Фото: пресс-служба «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» с 12 июня по 12 июля запускает специальную гастрономическую акцию на рейсах из пяти российских городов, включая Якутск. Приуроченный ко Дню России проект призван познакомить путешественников, летящих бизнес-классом, с аутентичной кухней разных регионов. И если раньше пассажиры могли лишь мечтать попробовать что-то по-настоящему местное на борту, то теперь у них появится уникальная возможность отведать десерты и выпечку, которые веками готовят в Якутии, на Урале, в Сибири и Татарстане.

Особого внимания заслуживает Якутск. Край, известный суровым климатом и бережным отношением к традициям, славится своими молочными и ягодными лакомствами. В меню рейсов, вылетающих из столицы республики, включены два фирменных блюда. Первое – десерт «Кёрчэх». Готовят его из взбитых сливок, которые смешивают с натуральным ягодным пюре – чаще всего из брусники, голубики или смородины, собранных в якутской тайге. По консистенции кёрчэх напоминает нежный мусс, он отлично освежает и дарит ощущение праздника. Второе угощение – пирожок «Сандалы» с брусничной начинкой. Само название отсылает к традиционному якутскому блюду из теста, которое хозяйки готовят к приходу гостей. В версии от «Аэрофлота» это компактный, удобный для перекуса в полёте пирожок, сохранивший домашний вкус.

Остальные города-участники проекта тоже представят свои кулинарные визитные карточки. На рейсах из Красноярска пассажирам предложат грильяж из кедровых орехов – символ сибирской тайги и местного промысла. Из Перми прилетит пирожок «Посикунчик», давно ставший гастрономическим брендом Прикамья. Екатеринбург порадует шаньгой с картофелем – традиционной уральской выпечкой, которую пекут в каждом доме. Ну а Казань напомнит о себе знаменитым чак-чаком – медово-хрустящим десертом, любимым далеко за пределами Татарстана.