«От мертвого осла уши». Якутский депутат выступил с дерзкой речью в парламенте

Александр Иванов цитатой из «12 стульев» пообещал не допустить повторения шестого созыва. Фото: скришот трансляции

25 сентября на первом пленарном заседании Госсобрания Ил Тумэн произошел небольшой скандал. Новоиспеченный депутат от фракции «Новые люди» Александр Иванов цитатой из «12 стульев» пообещал не допустить повторения шестого созыва и обвинил парламент в управляемости от администрации главы и правительства республики.

Видео эмоционального выступления смотрите по ссылке.

Напомним, что предыдущий VI созыв депутатом Михаилом Эверстовым был назван «тихим и трусливым» из-за многочисленных случаев молчаливого соглашательства.

На должность спикера Ил Тумэн выдвинули Алексея Еремеева, ранее занимавшего должность председателя парламента и Александра Иванова. Бывший мэр Нюрбы Александр Иванов призвал Алексея Еремеева отказаться от места председателя Ил Тумэн «ради будущего республики и защиты интересов наших жителей».

Он заявил, что «будущая работа Ил Тумэн решается не в стенах Госсобрания, а в соседнем здании».

– К сожалению, Ил Тумэн за последние годы, вопреки Конституции и законам, потерял свою независимость и практически превратился в один из департаментов администрации главы и правительства. Председательство Алексея Ильича (Еремеева), как показывает практика, ничего, кроме потери самостоятельности и повтора судьбы шестого созыва нашей республике не даст.

По мнению Иванова, есть и другие достойные кандидатуры, которые могут возглавить законодательный орган республики и «восстановить авторитет Ил Тумэн». Он предложил рассмотреть кандидатуры Алексея Колодезникова, Антонины Григорьевой, Владимира Поскачина.

– У некоторых наших коллег, работающих не первый созыв, считай, складывается опасная иллюзия, что Госсобрание республики является чуть ли не их частной конторой. И они, небольшой кучкой, могут управлять не только работой Ил Тумэн, но и судьбой республики. И добиваются превращения седьмого созыва в безропотную и безвольную работу прошлого созыва. Спешу вас разочаровать. Скажу словами выдающей личности: от мертвого осла уши, а не повторения шестого созыва, – заявил политик, закончив свою речь цитатой Остапа Бендера.

Он призвал голосовать за его кандидатуру, обещая равноправие среди депутатов, отмены деления на партии и по стажу работы. Также Иванов пообещал восстановить «самостоятельность и авторитет Ил Тумэн» и жестко контролировать деятельность органов исполнительной власти, в том числе эффективность использования бюджетных средств.

Отметим, что речь была эмоциональная, но не возымела никакого воздействия на парламентариев. После такого демарша его кандидатуру большинством голосов отклонили для включения в бюллетень для голосования на должность спикера. Таким образом, Еремеев вновь стал избранным председателем якутского парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спикером Госсобрания Ил Тумэн снова избран Алексей Еремеев (подробнее)

«Тихий и трусливый». Якутский депутат Эверстов подытожил работу шестого созыва Ил Тумэн (подробнее)

Кто из кандидатов в депутаты прошел в Ил Тумэн (подробнее)

Кого избрали в Госсобрание Ил Тумэн по партийным спискам (подробнее)

Стало известно, кто получил мандаты Николаева, Авксентьевой, Тумусова и Слуцкого (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.